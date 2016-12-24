Бизнес Мордовии в первом квартале 2025 года привлек свыше полумиллиарда рублей

При помощи финансовых инструментов Национальной гарантийной системы, оператором которой является Корпорация МСП, малый и средний бизнес Мордовии смог привлечь финансирование в первом квартале 2025 года в размере 570 млн рублей. Благодаря реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» и господдержке регионального бизнеса прирост к аналогичному периоду прошлого года составил 25%.

По всей стране в первом квартале текущего года МСП получили 236 млрд рублей господдержки, что на 70 млрд больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом общий объем финансовой поддержки в прошлом году превысил триллион рублей.

«Сектор МСП постоянно в фокусе внимания и Президента, и Правительства. Повестку малого бизнеса предстоит обсудить на Правительственной комиссии под руководством премьер-министра, она станет одной из флагманских тем будущего Петербургского международного экономического форума», — отметил Министр экономического развития России Максим Решетников.

Среди финансовых инструментов поддержки бизнеса, предоставляемых Корпорацией, Министр выделил механизм зонтичных поручительств. Программа позволяет получать кредиты при нехватке собственных средств для развития бизнеса.

Обо всех мерах господдержки для малого и среднего бизнеса Мордовии можно узнать по телефону горячей линии Центра «Мой бизнес» в Саранске: 24-77-77.