В Саранске работы по реконструкции канализационного коллектора выполнены на 69%

В столице Мордовии модернизируют коммунальную инфраструктуру по программе с участием средств Фонда развития территорий. В Саранске реконструируют 3,5 км канализационных сетей. Это улучшит качество коммунальных услуг для 115 тысяч человек.

Всего предусмотрено обновить сети на двух связанных между собой участках. Это самотечный канализационный коллектор по улице Серова и приток коллектора на улице Республиканской. На сегодня работы по реконструкции канализационного коллектора выполнили на 69%.

Сейчас подрядчик продолжает обновлять инженерные сети. Параллельно идут работы по переключению действующего коллектора в реконструированный канализационный трубопровод, а также по подключению абонентов.

Реализация программы повысит качество и надежность коммунальной услуги, в том числе и для школ, детских садов и медицинских учреждений.

Ранее по ней в Саранске провели капремонт 3,8 км сетей водоотведения и водоснабжения, что улучшило качество коммунальных услуг для большого числа жителей города.