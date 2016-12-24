Народный фронт в РМ выявил недобросовестную практику «парковочной» рекламы в Саранске

В ходе мониторинга городских парковочных пространств активисты регионального отделения Народного фронта обнаружили более десяти случаев расположения на парковках в Саранске прицепов с рекламными надписями.

Как отмечают общественники, в интернете активно предлагают услуги по размещению рекламы на парковочных местах, поскольку законодательная лазейка позволяет нестандартно использовать заводские прицепы - в качестве своеобразных средств наружной рекламы.

Учитывая ограниченное количество парковочных мест в городе, Народный фронт РМ обращает внимание Администрации городского округа Саранск на данную недобросовестную практику для принятия действенных мер.