В России по любви: в Национальном центре «Россия» пройдет II Всероссийский свадебный фестиваль

В День семьи, любви и верности 8 июля в Национальном центре «Россия» стартует II Всероссийский свадебный фестиваль. В этот день 170 пар одновременно соединят свои судьбы узами брака. Событие станет частью яркой фестивальной программы, которая продлится до 13 июля и объединит тематические концерты, экскурсии, выставки и встречи с интересными людьми. Заявки от пар принимаются на сайте Национального центра «Россия» до 7 июня.

Всероссийский свадебный фестиваль впервые прошел в 2024 году, а в этом году его уже можно назвать сложившейся прекрасной традицией. Если в прошлом году в рамках фестиваля брачный союз одновременно заключила 151 пара, то этим летом на площадке Национального центра «Россия» образуется 170 новых семей.

Свадебный фестиваль начнется с прогулки пар на пассажирских теплоходах по Москве-реке. После этого влюбленные пройдут от причала до входа в Национальный центр «Россия». Центральным событием программы станет церемония единовременного бракосочетания. А завершится праздник большим концертом и символической церемонией передачи семейного очага.

Фестиваль продлится до 13 июля. В его программу войдут познавательные экскурсии, мастер-классы, выставки, лекции и паблик-токи. За время своей работы фестиваль раскроет богатую культуру России через свадебные традиции ее народов. Завершением праздника станет грандиозный гала-концерт.

Для участия в одновременной регистрации брака парам необходимо соблюсти условие — использовать в своем образе элементы национального костюма.

Фотографии и заявки от претендентов принимаются на сайте Национального центра «Россия», «Госуслугах» или в Управлении ЗАГС Москвы по электронной почте. 170 пар будут выбраны на конкурсной основе Управлением ЗАГС Москвы и Национальным центром «Россия».

Впервые Всероссийский свадебный фестиваль прошел в 2024 году в рамках Международной выставки-форума «Россия». В первый день мероприятия свой союз зарегистрировали более 300 человек. Это событие вошло в Книгу рекордов России. А за все время проведения Выставки «Россия» поженились 564 человека — это историческое событие осталось в памяти 282 семей на всю жизнь. В некоторых семьях, созданных на I Всероссийском свадебном фестивале, уже появились дети.

Источник: https://russia.ru.