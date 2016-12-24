В Мордовии гражданину ФРГ оформили разрешение на временное проживание в России

«Мы воюем на идеологическом фронте!»
В Мордовии стартовал международный передвижной фестиваль «Кино на службе Отечеству»
Гражданин ФРГ Марек Марцинек-Виньски обратился в Управление по вопросам миграции МВД по РМ с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание. Как сообщила в телеграм официальный представитель МВД России Ирина Волк, документы были оперативно рассмотрены, и вынесено положительное решение.
Марек Марцинек-Виньски родился и учился в Польше, позднее переехал работать в Германию. По его словам, существующее там навязывание деструктивных идеологических установок, противоречащих традиционным духовно-нравственным ценностям, укрепило в нем желание жить и работать в России.
«Я приехал в Россию, первый раз вошел в метро. Входит бабушка, и мужчины встают, место освобождают. У меня все внутри перевернулось. Здесь простые культурные отношения между людьми. В Германии – была жена и был муж, а теперь жена/муж и «не знаю что», и они официально об этом говорят. Но это не по-христиански. Я христианин, и мне по душе здесь, в России», – говорит гражданин Германии.
После получения разрешения на временное проживание Марек поделился своими дальнейшими планами, связанными с развитием бизнеса в России и личной жизнью. Выяснилось, что он планирует создать семью со своей доброй знакомой по Германии Галиной. Она родилась в Казахстане, однако ее предки жили в Мордовии. В 2023 году женщина получила российское гражданство и теперь вместе с Мареком здесь будет развивать туристический бизнес.
Поделиться в соц. сетях:
В Мордовии стартовал международный передвижной фестиваль «Кино на службе Отечеству»
В г. Ковылкино открыли стелу памяти уроженцам района, погибшим в ходе СВО
В Мордовии состоялся концерт Объединенного Симфонического оркестра под руководством Валерия Гергиева
Мордовия масштабно отметила 80-летие Великой Победы
В Саранске заложили аллею в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне
Команда Мордовии победила на юбилейной Интеллектуальной олимпиаде «IQ ПФО»
Заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин осмотрел стенд Республики Мордовия