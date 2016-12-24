Музей Эрьзи откроет летний арт-лагерь для детей и подростков

«Олимпиада заканчивается, а дружба только начинается»
Команда Мордовии победила на юбилейной Интеллектуальной олимпиаде «IQ ПФО»
В Музее Эрьзи подготовили культурно-просветительскую программу для детей и подростков в возрасте 12-15 лет в формате летнего арт-лагеря.
Первая смена начнет работать уже с 16 июня и позволит подрастающему поколению погрузиться в мир культуры и искусства.
Юных посетителей летнего лагеря ждут арт-мастерские, инсталляции и эксперименты, встречи с профессиональными художниками и мастерами, квизы, баттлы и арт-квесты. В музее планируют сделать арт-лагерь территорией развития, общения и творческой свободы.
Более подробно об условиях работы и программе летнего лагеря можно узнать на информационных ресурсах Музея Эрьзи.
Поделиться в соц. сетях:
Команда Мордовии победила на юбилейной Интеллектуальной олимпиаде «IQ ПФО»
Заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин осмотрел стенд Республики Мордовия
В Мордовии стартовал международный передвижной фестиваль «Кино на службе Отечеству»
В г. Ковылкино открыли стелу памяти уроженцам района, погибшим в ходе СВО
Мордовия масштабно отметила 80-летие Великой Победы
В Саранске заложили аллею в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне
В Мордовии состоялся концерт Объединенного Симфонического оркестра под руководством Валерия Гергиева