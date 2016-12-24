Музей Эрьзи откроет летний арт-лагерь для детей и подростков

В Музее Эрьзи подготовили культурно-просветительскую программу для детей и подростков в возрасте 12-15 лет в формате летнего арт-лагеря.

Первая смена начнет работать уже с 16 июня и позволит подрастающему поколению погрузиться в мир культуры и искусства.

Юных посетителей летнего лагеря ждут арт-мастерские, инсталляции и эксперименты, встречи с профессиональными художниками и мастерами, квизы, баттлы и арт-квесты. В музее планируют сделать арт-лагерь территорией развития, общения и творческой свободы.

Более подробно об условиях работы и программе летнего лагеря можно узнать на информационных ресурсах Музея Эрьзи.