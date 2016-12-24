Музей Эрьзи откроет летний арт-лагерь для детей и подростков

Культура

В Музее Эрьзи подготовили культурно-просветительскую программу для детей и подростков в возрасте 12-15 лет в формате летнего арт-лагеря.

Первая смена начнет работать уже с 16 июня и позволит подрастающему поколению погрузиться в мир культуры и искусства.

Юных посетителей летнего лагеря ждут арт-мастерские, инсталляции и эксперименты, встречи с профессиональными художниками и мастерами, квизы, баттлы и арт-квесты. В музее планируют сделать арт-лагерь территорией развития, общения и творческой свободы.

Более подробно об условиях работы и программе летнего лагеря можно узнать на информационных ресурсах Музея Эрьзи.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
«KazanForum-2025»

Заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин осмотрел стенд Республики Мордовия

Акция «Сад Памяти»

В Саранске заложили аллею в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне

«Это наше достояние!»

В Мордовии состоялся концерт Объединенного Симфонического оркестра под руководством Валерия Гергиева

1
Заказать рекламу
1
1
1