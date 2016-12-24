Минпросвещения РФ и «Единая Россия» обсудили капремонт и строительство образовательных учреждений в регионах

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Партия «Единая Россия» и Минпросвещения РФ провели профильный Всероссийский штаб по исполнению планов на строительство и капремонт школ, детских садов и колледжей. Напомним, что данная программа инициирована Президентом Владимиром Путиным в 2021 году.
За время реализации программы в регионах возвели больше 1,6 тысяч объектов, а также создали 250 тысяч мест в детсадах. За последние три года капитальный ремонт проведен в 5 тысячах школ, 36 из которых расположены в Мордовии – в них обучаются больше 8 тысяч детей.
В этом году в рамках президентской программы планируется отремонтировать больше 1,5 тысяч учреждений, среди которых 1 277 школ, 142 детских сада и 132 колледжа. В нашей республике отремонтируют 10 школ, 2 детских сада и 2 техникума.
«Изначально закладываются серьезные проектные решения – как будет выглядеть здание, фасад, каким будет оформление, что сделают с точки зрения сохранения исторической памяти. Поэтому очень важно, чтобы родительская общественность участвовала и подсказывала подрядчикам, как выполнять капремонт. Заканчивается учебный год, и работы будут в самом разгаре, чтобы к 1 сентября сдать все объекты», – прокомментировал Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.
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