Автопарк МВД по РМ пополнился новыми служебными автомобилями

В Министерстве внутренних дел по Республике Мордовия состоялась торжественная церемония вручения ключей от новых служебных автомобилей. Десять из них были приобретены за счет федерального бюджета, один – за счет республиканского.

Автомашины «УАЗ», «Нива», «Лада Веста», «Хавал» будут направлены в различные подразделения ведомства, включая районный отделы МВД. А специальный автомобиль «Есаул» передан подразделению по защите свидетелей, что значительно повысит уровень безопасности при выполнении оперативных мероприятий.

Как отмечается, все автомобили прошли полный технический осмотр и готовы к эксплуатации в любых дорожных и погодных условиях.