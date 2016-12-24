Компания «РМ Рейл» будет компенсировать родителям дошкольников плату за детский сад

«Это наше достояние!»
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Компания «РМ Рейл», ведущий производитель грузового подвижного состава России, расширяет социальный пакет - сотрудникам, имеющим детей дошкольного возраста, будет регулярно компенсироваться плата за детский сад.
Мера поддержки доступна со второго квартала 2025 года. Чтобы ею воспользоваться, сотрудникам необходимо подать заявление на своем предприятии и предоставить копии оплаченных квитанций за детсад. Работодатель ежеквартально в полном объеме компенсирует эти расходы.
«Наша компания неслучайно входит в число лучших работодателей страны. Это лидерство она оправдывает объемом корпоративного социального партнерства. Сюда входят программы обучения и повышения квалификации, бесплатное горячее питание, медицинское обслуживание, санаторно-курортное лечение, отдых для сотрудников и их детей с частичной компенсацией за счет работодателя. С прошлого года действует премия за преданность компании, размер которой зависит от стажа работы. Мы разделяем задачи руководства региона и страны в области демографии и считаем особенно важной поддержку родительства. Для этого многое сделано. Расширяется корпоративная жилищная программа - ею уже могут воспользоваться не только работники «Рузхиммаша» и «ВКМ-Стали», но и «РМ Рейл Инжиниринга». К 1 сентября предусмотрена единоразовая выплата сотрудникам, воспитывающим школьников. Теперь к этому перечню добавилась и компенсация платы за детский сад», - отметила и.о. директора по управлению персоналом «РМ Рейл»Анастасия Наталюк.
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