Синоптики предупреждают о порывах ветра в Мордовии до 16 м/с

Репортер

Как сообщает МЧС по РМ, по уточненным данным Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 20 мая местами на территории республики прогнозируются порывы ветра до 16 м/с.

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