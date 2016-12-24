Заключенные мордовской колонии соприкоснулись с театральным искусством

Репортер

В исправительной колонии №18 УФСИН по РМ для заключенных был организован показ спектакля «Не забывай незабываемое», поставленный Мордовским государственным национальным драматическим театром.

Сценарий спектакля основан на настоящих письмах фронтовиков, обращенных к родственникам и героям сражений Великой Отечественной войны.

Театральный визит в колонию был подготовлен во взаимодействии с Министерством культуры, национальной политики и архивного дела РМ и в рамках реализации плана совместных мероприятий по профилактике экстремизма в местах лишения свободы

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