В Саранске пройдет гала-концерт участников регионального этапа Всероссийского хорового фестиваля

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В Саранске заложили аллею в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне
22 мая в 17.00 на открытой площадке перед Театром оперы и балеты им. Яушева пройдет гала-концерт участников регионального этапа Всероссийского хорового фестиваля и Всероссийского фестиваля школьных хоров «Поют дети России».
Хоровой фестиваль - это крупнейший проект Всероссийского хорового общества, одно из самых масштабных ежегодных музыкальных событий страны. В 2025 году фестиваль проводится среди академических хоров и посвящается Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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В Саранске заложили аллею в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне
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