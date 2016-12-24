В Саранске пройдет гала-концерт участников регионального этапа Всероссийского хорового фестиваля

Культура

22 мая в 17.00 на открытой площадке перед Театром оперы и балеты им. Яушева пройдет гала-концерт участников регионального этапа Всероссийского хорового фестиваля и Всероссийского фестиваля школьных хоров «Поют дети России».

Хоровой фестиваль - это крупнейший проект Всероссийского хорового общества, одно из самых масштабных ежегодных музыкальных событий страны. В 2025 году фестиваль проводится среди академических хоров и посвящается Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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