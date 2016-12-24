Поздравление Главы Мордовии с Международным днём музеев

«Слава народу-победителю!»
Мордовия масштабно отметила 80-летие Великой Победы
Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Международным днём музеев!
Этот праздник объединяет творческих и неравнодушных людей - всех, кто бережно хранит память о прошлом и ценит искусство. Музеи Мордовии стали культурными центрами притяжения для жителей и гостей республики. Благодаря нацпроекту обновляем выставочное оборудование, внедряем современные технологии, что позволяет сделать экспозиции интерактивными и доступными для широкой аудитории.
Особую признательность выражаю работникам мемориальных и краеведческих музеев. Вы выполняете важнейшую задачу - сохраняете историческую правду и воспитываете патриотизм у молодёжи.
Дорогие работники музеев! Благодарю вас за преданность любимому делу. Ваши энергия и профессионализм укрепляют наши традиции и объединяют поколения. Желаю вам новых идей, крепкого здоровья и счастья!
Глава Республики Мордовия А. Здунов
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