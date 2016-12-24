V юбилейный фестиваль классической музыки «Кантата» впервые пройдет по всей России

V юбилейный Международный фестиваль классической музыки «Кантата», который состоится с 12 по 15 июня 2025 года, впервые выйдет за пределы Калининградской области и охватит всю страну – от самой восточной до самой западной точек.

Впервые торжественному открытию фестиваля будет предшествовать грандиозный Всероссийский марафон классической музыки «Кантата. Россия», который будет посвящён Году защитника Отечества и станет одним из ключевых мероприятий Дня России. Об этом стало известно в ходе пресс-конференции в информационном агентстве ТАСС, посвященной предстоящему фестивалю.

«Фестиваль «Кантата» за несколько лет, что он проходит в Калининградской области, создал особую точку притяжения в самом западном регионе Российской Федерации. Сейчас уже много не только музыкантов, но и любителей классической музыки путешествуют в Калининград для того, чтобы оказаться на мероприятиях «Кантаты». И это одна из целей – сделать регион еще более привлекательным и для туристов, и для любителей классической музыки», – отметил начальник Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков. Фестиваль «Кантата» стал новым брендом Калининградской области, продолжил он: «Производная этого бренда ведет и к имени философа Иммануила Канта, с которым связана Калининградская область и который какое-то время был подданным Российской империи. Другая производная бренда, конечно, музыкальный жанр кантата. 12 июня, в День России, к фестивалю присоединятся другие регионы», – рассказал Сергей Новиков.

Всероссийский марафон классической музыки «Кантата. Россия» состоится 12 июня в 12 регионах страны и будет приурочен ко Дню России. В течение 12 часов величественные классические мотивы прозвучат по всей территории страны – Всероссийский марафон объединит Калининград, Нижний Новгород, Юрьевец (Ивановская область), Санкт-Петербург, Владивосток, Ярославль, Новосибирск, Республику Крым, Иркутск, Якутск, Севастополь. В Москве Всероссийский марафон классической музыки по случаю Дня России пройдет на двух площадках – на Красной площади и на площадке Национального центра «Россия».

Локациями Всероссийского марафона в День России станут живописные пейзажи, знаковые достопримечательности и исторические места. Так, марафон откроется концертом классической музыки на набережной Спортивной гавани во Владивостоке. Эстафету подхватят оркестры и хоры в Якутске, на Иркутском авиационном заводе, на Михайловской набережной в Новосибирске, в концертном зале «Пакгаузы» в Нижнем Новгороде, на Красной площади и в Национальном центре «Россия» в Москве, на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, в Губернаторском саду в Ярославле, на набережной старинного русского города Юрьевца Ивановской области, в музейно-храмовом комплексе «Новый Херсонес» в Севастополе и в Винном парке «Мрия» в Крыму.

В Калининграде торжественное открытие фестиваля состоится 12 июня в 19.00 на площади перед кафедральным собором. Калининградский симфонический оркестр совместно с оркестром Мариинского театра под управлением Кристиана Кнаппа исполнит музыкальную программу, включающую произведения П.И. Чайковского. В дни фестиваля слушателям будут доступны концерты духовой музыки, фортепианные концерты, барочные концерты и детские представления.

«Кантата» — это не просто фестиваль, это, в том числе, эффективный инструмент культурной дипломатии, который укрепляет связи между Россией и другими странами, подчеркнул Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных. «Калининградская область – это регион, рожденный победой, и для нас очень важно сохранить объекты и памятники, имеющие культурную ценность. И «Кантата» – это прекрасный пример того, как искусство становится мостом между народами и культурами, и, конечно, помогает достигать нам этих целей. Фестиваль стал настоящей визитной карточкой нашего региона», - отметил глава Калининградской области. Он уточнил, что за четыре года проведения фестиваля его посетило порядка 12 тыс. зрителей, продажа билетов позволила направить на сохранение объектов культурного наследия более 6,5 млн рублей. «Казалось бы, это небольшая сумма, но мы дополнительно к этому результату уже из своего бюджета направляем значимые суммы на восстановление объектов культурного наследия. Фестиваль помогает нам преображать старинные кирхи и замки в неповторимые концертные залы под открытым небом», – рассказал Алексей Беспрозванных. «Кантата», по его словам, уже не просто музыкальный фестиваль, это целая платформа для творческого обмена между поколениями и местом, где рождаются новые смыслы и идеи.

Художественным руководителем юбилейной «Кантаты» стал дирижёр Мариинского театра Кристиан Кнапп, а Генеральным продюсером – генеральный директор МАМТ имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, заведующий кафедрой продюсерства и менеджмента Российского института театрального искусства – ГИТИС Андрей Борисов. Среди участников фестиваля – Калининградский симфонический оркестр и Московский государственный академический камерный хор, солисты Мариинского театра, квартет Бородина, венецианские пианисты-виртуозы братья Баньяти, барочный консорт «Tempo Restauro» и др.

«В этом году 12 июня, в День России, состоится марафон классической музыки в 12 регионах — от Калининграда до Владивостока. Мы пошли в мир, мы пошли в Великую Россию. А Россия — это страна регионов, это единство в многообразии. Калининградская область — это самый западный регион страны, это форпост России и ее культуры. И именно здесь в особом формате происходит взаимодействие и взаимопроникновение культур, так характерные для нашей страны», — отметил генеральный продюсер фестиваля “Кантата”, генеральный директор Московского академического Музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко Андрей Борисов. Миссия фестиваля, по его словам, состоит в том, чтобы дарить людям радость. «А радость в христианском понимании — это не только позитивная эмоция, как многие ее понимают. Это, прежде всего, духовный подъем, единение. Это соборность, которая сподвигает человека делать мир вокруг себя лучше, краше, чище, возвышеннее», — подчеркнул Андрей Борисов.



Ведущая тема юбилейного фестиваля «Кантата» созвучна объявленному Президентом Российской Федерации Году защитника Отечества. Магистральной линией фестивальной программы также станет 185-летие композитора П.И. Чайковского, сообщил художественный руководитель «Кантаты», дирижер Мариинского театра Кристиан Кнапп. «Мы думали над тем, как в программе фестиваля выстроить акценты на этих двух пунктах. В классике 20-го века есть композитор Сергей Прокофьев, и в его творчестве есть кантата «Александр Невский». Это очень сильное музыкальное произведение, и сегодня для фестиваля «Кантата» это очень правильный выбор», - поделился Кристиан Кнапп. Кроме того, он сообщил, что в программе фестиваля запланировано еще одно произведение, которое станет мировой премьерой. Также, по мнению худрука «Кантаты», очень важно сосредоточиться не только на исполнении произведений великих композиторов, но и на поддержке молодых команд и талантов.

Традиционной составляющей V Международного фестиваля классической музыки «Кантата» станет образовательная программа. Запланированы творческие встречи с руководителями прославленных коллективов и театров, ведущими дирижерами страны, мастер-классы, кинопоказы и книжные презентации. Образовательная программа подготовлена совместно с Третьяковской галереей. В рамках программы пройдет открытие выставки финалистов Международного конкурса молодых художников «Картина мира».

«В этом году фестиваль «Кантата» пройдет в юбилейный, пятый раз. И четыре года Президентский фонд культурных инициатив это событие поддерживает. «Кантата» – явление уникальное. Команда проекта подтверждает этот тезис из года в год, привлекая все больше деятелей культуры и зрителей к мероприятию, добавляя в программу не только творческие, но и образовательные события, и масштабируя фестиваль. В этом году он выходит за пределы Калининградской области, охватит 12 регионов страны. Такие события влияют на привлекательность региона, дают возможность показать новое в мире искусства. Благодарю за поддержку проекта руководство региона, всецело помогающего зарождению и развитию инициативы, становящейся брендом региона», – отметил генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.

Организаторами Фестиваля выступают Правительство Калининградской области, Министерство по культуре и туризму Калининградской области и АНО «Креативная экономика» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Всероссийский марафон классической музыки «Кантата. Россия» пройдет при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Торжественное закрытие V Фестиваля «Кантата» состоится 15 июня 2025 года, главным событием дня станет грандиозный гала-концерт под открытым небом. Подробная программа и билеты на фестиваль на сайте kantatafest.ru