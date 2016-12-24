В Мордовии в ДТП столкнулись две иномарки

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По информации Госавтоинспекции республики, 15 мая в 7 часов утра в Старошайговском районе на подъезде к Саранску от федеральной трассы М-5 «Урал» 42-летний водитель автомашины «Опель Астра», по предварительным данным, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части дороги. В результате, немецкий автомобиль протаранила «Джили Эмгранд».
В ДТП пострадали водитель и 16-летняя пассажирка «Опель Астры» - с различными травмами они были госпитализированы.
По данным Госавтоинспекции, водитель автомашины «Джили Эмгранд» находился в трезвом состоянии.
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В Саранске заложили аллею в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне
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