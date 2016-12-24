В Саранске под арест отправлен подозреваемый в смертельном избиении сожительницы

По информации МВД по РМ, 3 мая в саранский отдел полиции поступило сообщение об обнаружении в квартире по улице Миронова тела 42-летней местной жительницы. Судебно-медицинское исследование показало, что смерть женщины наступила в результате травмы головы.

Оперативники уголовного розыска республиканского МВД отрабатывали различные версии произошедшего и получили данные, свидетельствующие о возможной причастности к преступлению 45-летнего ранее неоднократно судимого безработного местного жителя. Он был задержан и доставлен в отдел полиции.

Выяснилось, что 2 мая мужчина приехал из Москвы в Саранск, где находился на заработках. В этот же день он встретился со своей знакомой, и они оба поехали к нему домой. Со слов задержанного, вечером 3 мая он обнаружил сожительницу без признаков жизни.

В настоящий момент в отношении задержанного возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

По версии следствия, будучи в состоянии алкогольного опьянения, он избил 42–летнюю сожительницу в своей квартире. От полученных телесных повреждений пострадавшая скончалась 3 мая в результате травмы головы.

По ходатайству следствия суд отправил подозреваемого под арест.