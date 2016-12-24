В прокуратуре республики рассмотрели проблемные вопросы при реализации национальных проектов в Мордовии

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15 мая под председательством прокурора республики Сергея Лапина состоялось заседание межведомственной рабочей группы по вопросам противодействия правонарушениям при реализации национальных проектов. В его работе приняли участие руководители региональных органов правопорядка и представители органов власти республики.
Сергей Лапин отметил необходимость жесткого контроля в этой сфере: «Мы должны стремиться исключить любые нарушения при реализации нацпроектов. Основное внимание необходимо сосредоточить на соблюдении сроков, качестве работ и недопущении незаконного расходования бюджетных средств. На первом месте – завершение мероприятий по рекультивации свалки в Краснослободском районе и ввод в эксплуатацию межмуниципального комплекса по обработке отходов в Лямбирском районе».
По информации надзорного ведомства, в Мордовии на реализацию мероприятий нацпроектов в 2025 году запланировано направить свыше 13 млрд рублей бюджетных средств. Из них почти 6 млрд рублей – на ремонт и строительство дорог. Более миллиарда – на строительство многопрофильной школы № 9 в Саранске.
Прокурор подчеркнул важность оперативного и своевременного межведомственного взаимодействия по решению проблемных вопросов при реализации нацпроектов, указал присутствующим на необходимость принятия всего комплекса мер в целях своевременного и качественного выполнения всех обязательств по заключенным контрактам: «Предупреждаю, мы не будем закрывать глаза на бездействие и халатность, будут приняты все меры, вплоть до уголовного преследования виновных в срыве государственных программ».
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