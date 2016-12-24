В мордовской колонии перехватили 9 телефонов, отправленных с воли сидельцам

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В исправительной колонии № 12 УФСИН по РМ предотвращена попытка доставки запрещенных предметов.
При патрулировании контрольно-следовой полосы сотрудники отдела охраны и отдела безопасности обнаружили и изъяли3 свертка, в которых находились 9 мобильных телефонов и 5 зарядных устройств.
Как отмечается в информации ведомства, по данному факту сотрудниками оперативного отдела ИК-12 проводится проверка.
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