В мордовской колонии перехватили 9 телефонов, отправленных с воли сидельцам

Репортер

В исправительной колонии № 12 УФСИН по РМ предотвращена попытка доставки запрещенных предметов. 

При патрулировании контрольно-следовой полосы сотрудники отдела охраны и отдела безопасности обнаружили и изъяли3 свертка, в которых находились 9 мобильных телефонов и 5 зарядных устройств. 

Как отмечается в информации ведомства, по данному факту сотрудниками оперативного отдела ИК-12 проводится проверка.

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