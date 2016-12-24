В голосовании за объекты для благоустройства приняли участие 9 миллионов россиян

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Заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин осмотрел стенд Республики Мордовия
В нашей стране продолжается голосование за общественные пространства, которые благоустроят в следующем году по проекту «Формирования комфортной городской среды. Зампредседателя Правительства РФ Марат Хуснуллин сообщил, что за первые три недели свой выбор сделали 9 миллионов россиян.
«Это яркое свидетельство активной гражданской позиции наших граждан и доказательство того, что людям важно, в каком городе или поселке они живут. Преображение общественных пространств делает наши населенные пункты более современными и удобными для жизни. Появляются новые места для отдыха и общения, развивается местный бизнес, появляются дополнительные рабочие места, растет привлекательность региона для туристов», – прокомментировал Марат Хуснуллин.
Напомним, что в этом году в конкурсе участвую 6 общественных территорий Мордовии, 3 из которых находятся в столице республики.
«По федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в Саранске благоустроены 9 территорий. В настоящее время идет отбор десятой территории, которая будет благоустроена в 2026 году. В рейтинговом голосовании принимают участие три общественных пространства: Бульвар Эрьзи, Бульвар Воинова и набережная реки Саранки на участке от ул. Титова до ул. Ботевградской. Поскольку это юбилейная – десятая территория, мы призываем всех отдать свои голоса», – поделился и.о. первого заместителя Главы г.о. Саранск Алексей Матюшин.
Ещё 3 объекта находятся в Рузаевке. Это общественное пространство, ограниченное автодорогой по ул. З. Космодемьянской, МБОУ «СОШ № 9» и домами № 82, 84, 86, Бульвар Знаний по ул. Юрасова и общественное пространство по ул. Мира.
На сегодняшний день за благоустройство общественных пространств проголосовали уже больше 35,6 тысяч жителей Мордовии. Сделать свой выбор можно до 12 июня на сайте: vk.cc/cLe3bG.
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Заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин осмотрел стенд Республики Мордовия
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