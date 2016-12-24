В Мордовии открыты более 600 вакансий на сезонные и временные работы

По информации Кадрового центра РМ, около 70% заявленных вакансий приходятся на сферы строительства и АПК - требуются комбайнеры, электрики, операторы механизированных ферм и др. Диапазон заработной платы довольно широк - от 42 тысяч до 120 тысяч рублей.

В Саранске муниципальные предприятия испытьвают потребность в озеленителях и работниках парков. Заработок здесь составляет от 27 тысяч до 30 тысяч рублей.

«Соискатели, устроившиеся на временные работы, помимо заработной платы могут рассчитывать на меру государственной поддержки – ежемесячную материальную помощь от службы занятости в размере 3,5 тысячи рублей», — отметил директор регионального Кадрового центра Игорь Юрченков.

В целом, с начала года на сезонные и временные работы в Мордовии были трудоустроены 532 человека, из них более 80% - подростки. В основном, они задействованы на благоустройстве пришкольных территорий.