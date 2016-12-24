Артём Здунов: «Продолжим активно работать со странами исламского мира»

Глава Мордовии Артём Здунов рассказал о работе делегации республики на XVI Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum»

В этом году на форуме была представлена продукция 20 республиканских компаний. Стенд Мордовии осмотрел Заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин. Вице-премьеру продемонстрировали продукцию предприятий региона. На рабочей встрече Артем Здунов и Марат Хуснуллин обсудили рынки сбыта для республиканских производителей, а также реализацию инфраструктурных проектов.



«У нас есть несколько объектов, на строительство выделены федеральные средства – это путепровод в городе Ковылкино и несколько дорог федерального значения, - рассказал Глава Мордовии. - Речь также шла о привлечении дополнительных средств на содержание имеющейся дорожной сети республики. Мордовия по ряду объектов вошла в шестилетку, сформированную Правительством России. Видим поддержку!»

Результативной, по мнению руководителя республики, стала и встреча с генеральным директором ПАО «КАМАЗ» Сергеем Когогиным. Автоконцерн – надежный партнер региона. Это сотрудничество будет расширено, в том числе в рамках обновления парка общественного транспорта.



Глава республики особо отметил, что в 2024 году товарооборот Мордовии со странами исламского мира увеличился на 83%. «Но резерв большой. Мы вышли за пределы стран СНГ, сейчас работаем с Турцией, Объединенными Арабскими Эмиратами, Египтом, Саудовской Аравией. 47% нашего внешнего торгового оборота – страны исламского мира. Поэтому продолжим работать. Спасибо Татарстану за гостеприимство – стенд Республики Мордовия находится на самом лучшем месте, на входе, мимо не пройти. Спасибо всем, кто принял участие», - подытожил Артём Здунов.