Бульвар Эрьзи – один из претендентов на благоустройство в 2026 году

В Мордовии проводится комплексное развитие населенных пунктов, благоустройство парков, скверов, аллей и других общественных пространств. Эта работа ведется в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

В настоящее время в республике проходит Всероссийское рейтинговое голосование по выбору территорий для благоустройства в 2026 году. Один из претендентов в Саранске – бульвар Эрьзи. Общественное пространство пользуется популярностью у горожан. Оно востребована жителями разного возраста. Территория нуждается в серьезной реконструкции. После последней масштабной реновации, проведенной в 70-х годах прошлого века, облик бульвара значительно устарел.

Бульвар носит имя выдающегося мордовского скульптора, гения XX века Степана Дмитриевича Эрьзи. В следующем году со дня его рождения исполнится 150 лет. Реконструкция бульвара станет достойным подарком к юбилею великого мастера, символом сохранения культурного наследия и развития современной городской среды.

Благоустройство общественного пространства позволит создать новую культурную достопримечательность Саранска – место для отдыха, вдохновения и знакомства с жизнью и творчеством Эрьзи.

В этом году голосование проходит с 21 апреля по 12 июня. Каждый житель старше 14 лет может повлиять на позитивные изменения в своем родном городе. Кроме бульвара Эрьзи в Саранске в голосовании участвуют бульвар Воинова и набережная реки Саранки. Поддержать тот или иной проект можно, проголосовав на портале Госуслуги по ссылке: clck.ru/3LZUmZ.