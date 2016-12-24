В Центре «Мой бизнес» прошел День открытых дверей

Министерство экономики, торговли и предпринимательства Мордовии совместно с Центром «Мой бизнес» поддерживают малое и среднее предпринимательство. Благодаря реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» на площадке Центра состоялся День открытых дверей.

Специалисты Центра «Мой бизнес» совместно с представителями Центра поддержки экспорта и Технопарка-Мордовия рассказали участникам встречи о действующих мерах государственной поддержки, проконсультировали по вопросам технического управления производством, содействия в написании бизнес-планов, технико-экономических обоснований, инвестиционных меморандумов. Субъекты МСП, а также физические лица, заинтересованные в начале предпринимательской деятельности, получили информацию по поиску и подбору иностранных покупателей, участия в российских и зарубежных выставочно-ярмарочных мероприятиях.

Индивидуальный предприниматель, руководитель компании по оказанию бухгалтерских услуг Екатерина Киселева, которая является партнером Центра «Мой бизнес», рассказала о правовых и финансовых аспектах в бизнесе. По итогам ответив на все интересующие вопросы.

«С представителями малого и среднего бизнеса в Центре «Мой бизнес» мы встречаемся на регулярной основе. Делимся опытом, который помогает им в построении их бизнеса, поспособствует выходу на качественно новый уровень», - отметила спикер встречи.

Обо всех мерах господдержки для малого и среднего бизнеса Мордовии можно узнать по телефону горячей линии в Саранске: 24-77-77.