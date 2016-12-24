На предприятии Мордовии реализуется пилотный проект по внедрению бережливых технологий

2024 год стал завершающим для национального проекта «Производительность труда». На предприятиях Мордовии продолжают внедрять бережливые технологии, но уже в рамках нового национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» и федерального проекта «Производительность труда». Планируется, что в этом году доля предприятий-участников проекта, достигших ежегодного пятипроцентного прироста производительности труда, составит не менее 50%.

Инструменты бережливого производства помогают не только сократить потери, но и создать эффективные потоки на всех этапах производства, повышая их производительность и качество продукции.

Так на заводе ПромМетИзделий приступили к реализации пилотного проекта. В настоящее время идет обучение сотрудников основам бережливого производства и его инструментам. На предприятии проводят тренинги, участников которых знакомят с культурой непрерывного улучшения.

По итогам будет сформирована команда сотрудников завода, подготовленная к внедрению проектной деятельности. Полученные знания и навыки они смогут применить на практике, а именно улучшить производительность труда и достичь устойчивого развития предприятия.