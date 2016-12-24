Малый и средний бизнес Мордовии обсудит развитие регионального туризма

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Министерство экономики, торговли и предпринимательства Мордовии совместно с региональным Центром «Мой бизнес» организует круглый стол «Туризм». Мероприятие в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» поможет субъектам малого и среднего бизнеса найти новые возможности по развитию регионального туризма.
Спикером выступит основатель агентства по развитию потенциала личности и команд, супер-финалист конкурса «Лидеры России», эксперт в области оценки, обучения и развития руководителей и их команд Анастасия Алексеева. С 2008 года она работает в сфере управления талантами. С участниками Анастасия поделится опытом разработки идей и сформирует команду по развитию туризма в Мордовии, в которую будут входить не только предприниматели, но и представители органов власти.
Команда получит бесценный опыт:
- понятия основных ценностей Мордовии
- нахождения или создания уникальности региона
- создания туристических продуктов на всю республику в короткие сроки
- формирования списка гипотез по развитию туризма в регионе.
Также команда обсудит меры поддержки, необходимые для реализации туристических продуктов.
К участию приглашаются субъекты малого и среднего предпринимательства, а также все неравнодушные к развитию регионального туризма.
Мероприятие пройдёт в Саранске 22 и 23 мая по адресу: Центр «Мой бизнес», ул. Московская 14, (2 этаж).
Начало регистрации участников в 10:00, начало мероприятий в 10:30.
Обо всех мерах господдержки для малого и среднего бизнеса Мордовии можно узнать по телефону горячей линии в Саранске: 24-77-77.
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