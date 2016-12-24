Сторонники «Единой России» привезли подарки Саранскому приюту для безнадзорных животных

В Мордовии региональный совет сторонников «Единой России» совместно с Молодой Гвардией провели акцию в поддержку бездомных животных «Коробка заботы».

Активисты передали Саранскому приюту для безнадзорных животных корма и необходимые принадлежности для содержания питомцев.