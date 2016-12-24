Национальный центр «Россия» присоединяется к празднованию 25-летия со дня основания федеральных округов

13 мая 2025 года исполняется 25 лет с момента образования федеральных округов Российской Федерации. Этот исторический этап государственного устройства был инициирован указом Президента Российской Федерации Владимира Путина в 2000 году. Одновременно с созданием округов был учрежден институт полномочных представителей Президента, призванный обеспечивать реализацию государственной политики, контроль за исполнением федерального законодательства и эффективное взаимодействие между всеми уровнями власти.

Сегодня Российская Федерация включает восемь федеральных округов: Дальневосточный, Сибирский, Уральский, Северо-Западный, Приволжский, Центральный, Южный и Северо-Кавказский. Каждый округ представляет собой уникальное сочетание природных богатств, культурного наследия и экономического потенциала. Эти достижения нашли отражение в масштабной экспозиции Национального центра «Россия» «Путешествие по России».

Посетители выставки всего за час могут совершить увлекательное путешествие по всем уголкам нашей страны. Экспозиция знакомит гостей с историей, культурными традициями, экономическими успехами и перспективами развития каждого федерального округа.

Экспозиция начинается с Дальнего Востока, где перед гостями предстают величественные пейзажи Камчатки, мощь тихоокеанских портов и удивительный подводный мир Охотского моря. Сибирь раскрывает свои сокровища: бескрайние таежные просторы, целебные озера, современные горнолыжные курорты и богатейшие месторождения полезных ископаемых.

Уральский федеральный округ представляет уникальные минералы и самоцветы, а также демонстрирует нефтегазовый и металлургический комплексы страны. В Приволжье гостей встречает высокотехнологичный гид — робот Макс, рассказывающий о достижениях российских IT-специалистов. Особый интерес представляет интерактивный экспонат — автомобиль КАМАЗ с 5D-кинотеатром.

Северо-Западный округ приглашает в миниатюрный мир Мариинского театра, где можно ощутить магию одного из старейших театров России. Центральная Россия представлена маршрутами по Золотому кольцу и городами будущего с инновационной «умной» инфраструктурой.

Северный Кавказ раскрывает красоту Самурского леса — уникального природного заповедника Дагестана, а также знакомит с традиционным укладом жизни горских народов. Южный округ демонстрирует спортивные достижения новейшей истории и артефакты античного Херсонеса.

Все экспозиции дополнены современными технологиями: виртуальной реальностью, видеоконтентом и инфографикой, что позволяет добиться эффекта полного погружения. Для посещения необходима предварительная регистрация. Записаться можно на сайте russia.ru в разделе «Афиша».

Фото: Пресс-служба Национального центра «Россия»

Источник: https://russia.ru.