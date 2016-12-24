Жительница Зубово-Полянского района ответит в суде за мошенничество с бюджетными средствами

Сотрудниками УФСБ России по Республике Мордовия выявлена и пресечена противоправная деятельность 43-летней жительницы Зубово-Полянского района, причастной к хищению бюджетных денежных средств.

В августе 2024 года обвиняемая в рамках государственной программы социальной поддержки получила единовременное пособие в размере 350 тысяч рублей. Средства, выделенные ГКУ «Социальная защита населения по Зубово-Полянскому району РМ», предназначались на реализацию бизнес-плана в сфере животноводства - приобретения специализированного оборудования и сельскохозяйственных животных.

Дама для отчетности изготовила фиктивные документы о приобретении коров, кормов и доильного аппарата и предоставила их в качестве подтверждения целевого использования полученных средств. В действительности, фигурантка обналичила деньги и потратила их на нужды, не связанные с условиями договора.

На основании собранных УФСБ материалов было расследовано уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере).

В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.