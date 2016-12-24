В Мордовии 14-летний подросток на мопеде сбил 11-летнего мальчика

По информации Госавтоинспекции республики, 13 мая в 19.30 на ул. Первомайской в поселке Новомихайловский Лямбирского района 14-летний подросток на мопеде «Мотоленд» совершил наезд на 11-летнего мальчика, который передвигался по проезжей части дороги.

В результате ДТП несовершеннолетний пешеход с различными травмами был госпитализирован.

По данным Госавтоинспекции, виновник дорожного эксцесса был трезв. На собственника мопеда был составлен административный материал за передачу управления транспортным средством бесправному «гонщику»