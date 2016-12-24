Росприроднадзор в Мордовии добился взыскания ущерба, причиненного реке Инсар

Первый арбитражный апелляционный суд поставил точку в деле о взыскании с ООО «Ромодановосахар» ущерба, причиненного реке Инсар в результате сброса в водный объект недостаточно очищенных сточных вод. Данное дело несколько раз слушалось в судах различных инстанций с 2022 года. В итоге требование Росприроднадзора было поддержано в полном объеме. Ответчик обязан возместить вред, причиненный реке, в размере более 1,3 млн рублей.

По информации ведомства, нарушение требований природоохранного законодательства было выявлено в ходе выездного обследования в ноябре 2021 года. На предприятии была проведена внеплановая выездная проверка, которая установила факт аварийного сброса сточных вод. Кроме того, результаты исследования природной воды в реке ниже по течению от места сброса стоков выявили увеличение содержания вредных веществ.

По итогам проверки предприятие «Ромодановосахар» было привлечено к административной ответственности с наложением штрафных санкций. Также специалистами Росприроднадзора был произведен расчет вреда, причиненного водному объекту. Возместить его добровольно предприятие отказалось, ссылаясь на то, что понесло затраты на осуществление действий и принятие всех возможных усилий по снижению негативного воздействия сточных вод на реку Инсар.

После длительных судебных разбирательств Первый арбитражный апелляционный суд постановил взыскать с ООО «Ромодановосахар» всю сумму ущерба. Решение суда вступило в законную силу.