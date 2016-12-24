Жителей Кадошкинского района выслушают в мобильной приемной прокуратуры РМ

Заместитель прокурора Республики Мордовия Евгений Шевченко в рамках работы мобильной приемной 16 мая 2025 г. проведет прием жителей Кадошкинского района.

По информации надзорного ведомства, прием будет проходить с 11:30 до 12:30 в прокуратуре Кадошкинского района (п. Кадошкино, ул. Октябрьская, д. 7).

Запись на прием осуществляется по телефонам:

- 8 (834-2) 47-55-05 (прокуратура республики)

- 8-(834-48) 2-35-90/0003 (п. Кадошкино).

Для наиболее полного и эффективного разрешения вопросов, требующих проверки, необходимо иметь при себе письменное заявление с указанием основных доводов, на которые хотели бы получить исчерпывающий ответ.