Жителей Кадошкинского района выслушают в мобильной приемной прокуратуры РМ

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Заместитель прокурора Республики Мордовия Евгений Шевченко в рамках работы мобильной приемной 16 мая 2025 г. проведет прием жителей Кадошкинского района.
По информации надзорного ведомства, прием будет проходить с 11:30 до 12:30 в прокуратуре Кадошкинского района (п. Кадошкино, ул. Октябрьская, д. 7).
Запись на прием осуществляется по телефонам:
- 8 (834-2) 47-55-05 (прокуратура республики)
- 8-(834-48) 2-35-90/0003 (п. Кадошкино).
Для наиболее полного и эффективного разрешения вопросов, требующих проверки, необходимо иметь при себе письменное заявление с указанием основных доводов, на которые хотели бы получить исчерпывающий ответ.
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