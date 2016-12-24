В Саранске полицейские задержали водителя иномарки с марихуаной в 35 спичечных коробках

Как сообщает МВД по РМ, при отработке оперативной информации сотрудники ОНК саранского УМВД совместно с инспекторами ДПС на улице Волгоградской остановили автомобиль «Форд» под управлением 42-летнего жителя села Лямбирь.

В ходе досмотра салона транспортного средства в вещевом ящике и бардачке полицейские обнаружили 35 спичечных коробков с марихуаной общим весом более 90 гр.

Автомобилист рассказал, что запрещенное вещество в прошлом году он собрал на заброшенном поле, высушил и стал хранить в своей квартире с целью личного потребления. А фасовку по коробкам объяснил ремонтными работами на балконе, откуда он забрал спрятанный там растительный наркотик и распределил на мелкие партии.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело за незаконное хранение наркотических средств, ему избрали меру пресечения в виде обязательства о явке.