В Правительстве России обсудили подготовку регионов к проведению ЕГЭ

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко провел совещание по вопросам готовности регионов к проведению ЕГЭ, ОГЭ, и ГВЭ. Основной этап единого государственного экзамена стартует 23 мая во всех субъектах России, а также в 55 зарубежных странах.

«Традиционно особого контроля требует сама процедура проведения экзаменов. Для этого в экзаменационные пункты будет привлечено свыше 300 тысяч профильных специалистов, более 6 тысяч медицинских работников и около 40 тысяч общественных наблюдателей. С 2024 года по поручению Президента Владимира Путина у выпускников появилось право пересдать ЕГЭ по одному учебному предмету. В этом году такие пересдачи пройдут 3 и 4 июля», – сообщил Чернышенко.

Также он добавил, что по поручению Президента, в федеральные основные общеобразовательные программы внесены изменения, которые вступят в силу 1 сентября этого года. Основной и единый государственные экзамены синхронизированы с программами.

Выпускники из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также из некоторых школ приграничных регионов, и дети, оттуда переехавшие, могут пройти итоговую аттестацию в форме промежуточной.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе совещания отметил, что в 2025 году в Санкт-Петербурге и Липецкой области пройдет эксперимент по расширению доступности среднего профессионального образования.