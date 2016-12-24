17 мая жителей Мордовии встретит «Ночь музеев»

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В Мордовии запустили первый в России завод по производству гибких солнечных модулей
17 мая по всей стране пройдет Всероссийская акция «Ночь музеев». Тема акции в этом году «Герои» - она посвящена Году Защитника Отечества и 80-летию Великой Победы.
В Саранске гостей ждут Музей Эрьзи, Краеведческий музей им. И.Д. Воронина, музейно-этнографический комплекс «Мордовское подворье». У жителей и гостей Саранска до глубоко вечера будет уникальная возможность посетить музейное пространство и познакомиться с экспозициями, принять участие в различных мероприятиях.
К акции также присоединятся музеи в районах республики.
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