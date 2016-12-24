17 мая жителей Мордовии встретит «Ночь музеев»

17 мая по всей стране пройдет Всероссийская акция «Ночь музеев». Тема акции в этом году «Герои» - она посвящена Году Защитника Отечества и 80-летию Великой Победы.

В Саранске гостей ждут Музей Эрьзи, Краеведческий музей им. И.Д. Воронина, музейно-этнографический комплекс «Мордовское подворье». У жителей и гостей Саранска до глубоко вечера будет уникальная возможность посетить музейное пространство и познакомиться с экспозициями, принять участие в различных мероприятиях.

К акции также присоединятся музеи в районах республики.