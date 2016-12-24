В Мордовии заместитель директора строительной организации получил срок за мошенничество

Сотрудниками УФСБ России по Республике Мордовия пресечена противоправная деятельность 31–летнего заместителя директора строительной организации, причастного к мошенничеству в особо крупном размере.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что в 2022-2023 годах фигурант дела в рамках реализации государственной программы «Развитие образования» заключил муниципальные контракты по ремонту двух школ в городе Саранске. При приемке и оплате выполненных работ он изготовил подложные акты о стоимости установленных светильников на более дорогие.

Это позволило заместителю директора похитить 8,5 млн рублей, которые он потратил на личные нужды - жуликоватый руководитель является фактическим собственником строительной организации.

На основании собранных материалов было расследовано уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере). В ходе следствия причиненный ущерб фигурантом был возмещен в полном объеме.

Начальник отдела казенного учреждения городского округа Саранск, «не глядя» подписавшая акты выполненных работ, ранее уже выслушала приговор суда за халатность. Женщине было назначено наказание в виде штрафа.

Сейчас суд определил меру ответственности организатору мошенничества – мужчине было назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.