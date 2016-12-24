В рамках нацпроекта в Мордовии ремонтируют социальные учреждения

В Мордовии реализуется региональный проект «Старшее поколение» национального проекта «Семья». В него входит система долговременного ухода за пожилыми людьми. Она включает в себя помощь на дому и в современных стационарах, где условия максимально приближены к домашним.

Так, в рамках нацпроекта в республике идет реконструкция социальных учреждений. Работы ведутся во всех корпусах Саранского дома-интерната для престарелых и инвалидов. Кроме того, в этом году капитально отремонтируют Ардатовский дом социального обслуживания и Инсарский дом-интернат для престарелых и инвалидов.

Все работы проводятся с учетом современных стандартов комфорта и безопасности.