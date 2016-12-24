В рамках нацпроекта в Мордовии ремонтируют социальные учреждения

Инновационный проект
В Мордовии запустили первый в России завод по производству гибких солнечных модулей
В Мордовии реализуется региональный проект «Старшее поколение» национального проекта «Семья». В него входит система долговременного ухода за пожилыми людьми. Она включает в себя помощь на дому и в современных стационарах, где условия максимально приближены к домашним.
Так, в рамках нацпроекта в республике идет реконструкция социальных учреждений. Работы ведутся во всех корпусах Саранского дома-интерната для престарелых и инвалидов. Кроме того, в этом году капитально отремонтируют Ардатовский дом социального обслуживания и Инсарский дом-интернат для престарелых и инвалидов.
Все работы проводятся с учетом современных стандартов комфорта и безопасности.
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В Мордовии запустили первый в России завод по производству гибких солнечных модулей
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