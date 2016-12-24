В Мордовии достигнут новый рекорд по численности МСП и самозанятых

По итогам первого квартала 2025 года численность малых и средних предприятий в Мордовии достигла 26 064. Рекордный показатель отмечен и по количеству самозанятых. По результатам отчетного периода в регионе их стало 33 912 человек. Стабильный рост обеспечивает реализация национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» и многочисленные меры господдержки, которые получает бизнес.

Самый высокий показатель численности МСП по итогам первого квартала текущего года отмечен и в целом по стране - свыше 6,7 млн субъектов.

«Сектор малого и среднего предпринимательства в России продолжает последовательно развиваться и расти. За первый квартал 2025 года прирост составил более 118 тысяч компаний и ИП. Сегодня бизнес активно участвует в реализации ресурсо- и наукоемких проектов, в том числе в разработке и создании беспилотных летательных аппаратов, реализации космических программ, выпускает продукцию в рамках импортозамещения», - подчеркнул Министр экономического развития России Максим Решетников.

В настоящее время примерно две трети субъектов МСП ведут свою деятельность в форме индивидуального предпринимательства. По данным на апрель 2025 года, в России зарегистрировано более 4,42 млн ИП, еще свыше 2,28 млн — это юридические лица.

При высокой ключевой ставке для развития малому и среднему бизнесу критически важно иметь доступ к льготному заемному финансированию, считают в Корпорации МСП. Помимо таких традиционных для МСП отраслей, как торговля, логистика, ресторанный бизнес, по итогам первого квартала рост количества предпринимателей отмечается в сегменте разработки компьютерного ПО — плюс 6%.

«При формировании продуктового портфеля Корпорации мы сфокусировали наши инструменты развития именно на приоритетных отраслях, формирующих экономику предложения. Уже запущены льготные программы для высокотехнологичных компаний, МТК, предприятий в сфере станкостроения и робототехники, а также в туризме и легкой промышленности. Готовим запуск специальных программ для резидентов особых экономических зон и МСП из моногородов», — отметил Александр Исаевич.

Обо всех мерах господдержки для малого и среднего бизнеса Мордовии можно узнать по телефону горячей линии в Саранске: 24-77-77.