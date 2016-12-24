Ветеран СВО из Мордовии готовится принять участие в национальном чемпионате «Абилимпикс»

Ветеран специальной военной операции Константин Пронькин из Саранска активно осваивает тонкости кулинарного мастерства, чтобы достойно представить Мордовию на национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».

По информации регионального филиала Фонда «Защитники Отечества», Константин Пронькин был мобилизован и служил командиром роты, выполняя боевые задачи на Луганском и Донецком направлениях. В мае 2023 года под Клещеевкой он получил тяжелое ранение и вернулся домой.

Сейчас ветеран при поддержке Фонда «Защитники Отечества» проходит обучение в Саранском техникуме пищевой и перерабатывающей промышленности. Ему предстоит приготовить салат и горячее блюдо из рыбы с овощным гарниром. При этом, разработанные совместно с преподавателями техникума рецепты пока держатся в секрете.

Полученные умения Константин Пронькин применит на национальном чемпионате «Абилимпикс», на который в Казань летом этого года съедутся более 400 ветеранов спецоперации со всей страны, получивших тяжелые ранения на фронте.