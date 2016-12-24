Народный фронт провёл мониторинг строительства фельдшерско-акушерских пунктов в регионах России

Завершён федеральный проект “Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации” национального проекта “Здравоохранение”. Всего по специальному поручению Президента РФ с 2018 по 2025 год Народным фронтом проведён мониторинг порядка 3,5 тысячи ФАПов, мероприятия по строительству и капитальному ремонту которых проводились в рамках нацпроекта, а ранее были предусмотрены одноимённой ведомственной целевой программой.

В ходе мониторинга экспертами Народного фронта выявлялись нарушения сроков при возведении каждого десятого объекта, причинами которых, как правило, были несвоевременное проведение закупок и недобросовестность подрядчиков. При этом стоимость части объектов увеличивалась, что создавало дополнительные трудности с поиском средств для их возведения.

Из общего числа возведённых и отремонтированных по нацпроекту ФАПов на февраль 2025 года осталось всего 359 объектов, один из которых должен был быть сдан в 2022 году (Камчатский край), ещё 33 – в 2023 году, 325 – в 2024 году.

Мониторинг показал, что большинство зданий построено и введено в эксплуатацию в установленные сроки. При этом строительство ряда объектов не инициировано до сих пор – как правило, это ФАП, расположенные в удалённых населённых пунктах, возведение которых требует дополнительных расходов на доставку в труднодоступные места строительных материалов и оборудования. Также в ряде случаев строительство объектов откладывается из-за отсутствия подходящих земельных участков в населённых пунктах. На февраль 2025 года из числа объектов, по которым проводился мониторинг Народного фронта, 82 ФАПа с суммарной ценой государственных контрактов порядка 2 миллиардов рублей по тем или иным причинам не принимали пациентов. Причинами задержек стали несвоевременное проведение регионами закупочных процедур и недобросовестность подрядчиков. В Курской области часть объектов не достроена из-за атак ВСУ и контртеррористической операции. Кроме того, 15 объектов, запланированных к сдаче до конца 2024 года, сданы со строительными дефектами (Республика Дагестан – шесть, Красноярский край – три, Республика Тыва, Чеченская Республика, Алтайский и Хабаровский края, Архангельская область и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра – по одному).

Например, в селе Ванашимахи (Дагестан) нет отопления и санузла, окна в плохом состоянии. В селе Новомехельта монтаж систем отопления, горячего и холодного водоснабжения выполнен частично: на трубах – заглушки, радиаторы прикреплены к стенам, но не подключены к системе теплоснабжения, канализация не готова. Контрольные мероприятия по этим объектам будут продолжены.

В Югре в новой амбулатории в поселении Луговой спустя год после сдачи протекает крыша, нарушена отмостка и неисправен аварийный генератор. В Тамбовской области в посёлке Бокино крошечный ФАП для почти 7 тысяч жителей размещён в школьных комнатах, а строительство нового центра врача общей практики затянулось более чем на год. В Алтайском крае жители посёлка Кировский остались без обещанного нового ФАПа – объект перенесли в другой район, а люди продолжают лечиться в аварийном здании. В Архангельской области в центре посёлка хотят снести новый ФАП стоимостью почти 30 миллионов рублей из-за споров между заказчиком и подрядчиком, в то время как селяне продолжают лечиться в аварийной постройке. В Хабаровском крае сорваны сроки сдачи ФАПов в Нанайском и Ульчском районах, а в некоторых посёлках из-за проблем с отоплением приём пациентов фактически прекращён в осенне-зимний период.

Народный фронт добивается, чтобы все фельдшерско-акушерские пункты в регионах России, которые должны были быть построены по национальному проекту, были введены и работали без нарушений. Отчёты на регулярной основе ежеквартально будут направляться на рассмотрение главы государства.