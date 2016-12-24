В Мордовии пожилого водителя грузовика будут судить за гибель женщины в ДТП

В прокуратуре республики утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 62-летнего жителя Атяшевского района. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, что привело по неосторожности к смерти человека.

По данным следствия, 2 февраля прошлого года в 17 часов 40 минут на автодороге «п. Атяшево – с. Шейн Майдан» 37-летняя водитель автомашины «Тойота Рав 4» совершила наезд на 60-летнюю женщину, которая неожиданно стала переходить проезжую часть дороги справа налево по ходу движения транспортных средств.

От удара пешехода отбросило на полосу встречного движения, где она попала под колеса «КАМАЗа» с прицепом под управлением фигуранта дела. В результате ДТП пострадавшая от полученных травм скончалась в автомашине скорой медицинской помощи при транспортировке в медицинское учреждение.

По информации прокуратуры РМ, следствие установило, что водитель «КАМАЗа» своевременно не принял меры к снижению скорости и полной остановки своего транспортного средства, и не убедившись в безопасности своего дальнейшего движения, совершил наезд на женщину.

В настоящий момент уголовное дело направлено в Атяшевский районный суд для рассмотрения по существу.