20 тысяч жителей Мордовии уже проголосовали за объекты благоустройства

Прошел почти месяц с начала Всероссийского голосования за объекты благоустройства. В Мордовии за это время свои голоса уже отдали 20 тысяч человек.



Голосование проходит по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Благодаря этой программе в республике появляется все больше современных и безопасных общественных пространств, улучшающих качество жизни граждан.

Сейчас жители республики могут выбрать одну из трех локаций для благоустройства в 2026 году.



Саранск:

- Бульвар Эрьзи

- Набережная реки Саранки

- Бульвар по улице Воинова.

Рузаевка:

- Общественное пространство по ул. Мира (ограниченное многоквартирными домами №№ 23, 23А и 25)

- Бульвар знаний по ул. Юрасова

- Общественное пространство в районе школы № 9.

Голосование на портале Госуслуг продлится до 12 июня. Принять участие в нем может любой житель республики старше 14 лет. Каждый голос имеет значение!