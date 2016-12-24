20 тысяч жителей Мордовии уже проголосовали за объекты благоустройства

Репортер

Прошел почти месяц с начала Всероссийского голосования за объекты благоустройства. В Мордовии за это время свои голоса уже отдали 20 тысяч человек.

Голосование проходит по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Благодаря этой программе в республике появляется все больше современных и безопасных общественных пространств, улучшающих качество жизни граждан.

Сейчас жители республики могут выбрать одну из трех локаций для благоустройства в 2026 году.

Саранск:
- Бульвар Эрьзи
- Набережная реки Саранки
- Бульвар по улице Воинова.

Рузаевка:
- Общественное пространство по ул. Мира (ограниченное многоквартирными домами №№ 23, 23А и 25)
- Бульвар знаний по ул. Юрасова
- Общественное пространство в районе школы № 9.

Голосование на портале Госуслуг продлится до 12 июня. Принять участие в нем может любой житель республики старше 14 лет. Каждый голос имеет значение!

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