Жителей Саранска приглашают на гастрономический фестиваль

17 мая в столице Мордовии на набережной реки Инсар гастрономическим фестивалем откроется летний сезон.

Лучшие рестораны и кафе Саранска предложат публике блюда на мангале, здесь развернется ярмарка цветов и рассады, будут организованы мастер-классы от мордовских мастеров.

Для гостей подготовлена музыкально-развлекательная программа с живой музыкой и конкурсами.

В этот день также откроется спортивная площадка по весьма популярному во всем мире падел-теннису (динамичный симбиоз тенниса и сквоша). С 2019 года он — официально признанный вид спорта в России, теперь площадка для игры появится и в Саранске.

Кроме того, посетители смогут ознакомиться с работающей на набережной фотовыставкой «Время для тишины» Андрея Смольникова, посвященной ветеранам Великой Отечественной войны.