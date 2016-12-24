Жителей Саранска приглашают на гастрономический фестиваль

«Олимпиада заканчивается, а дружба только начинается»
Команда Мордовии победила на юбилейной Интеллектуальной олимпиаде «IQ ПФО»
17 мая в столице Мордовии на набережной реки Инсар гастрономическим фестивалем откроется летний сезон.
Лучшие рестораны и кафе Саранска предложат публике блюда на мангале, здесь развернется ярмарка цветов и рассады, будут организованы мастер-классы от мордовских мастеров.
Для гостей подготовлена музыкально-развлекательная программа с живой музыкой и конкурсами.
В этот день также откроется спортивная площадка по весьма популярному во всем мире падел-теннису (динамичный симбиоз тенниса и сквоша). С 2019 года он — официально признанный вид спорта в России, теперь площадка для игры появится и в Саранске.
Кроме того, посетители смогут ознакомиться с работающей на набережной фотовыставкой «Время для тишины» Андрея Смольникова, посвященной ветеранам Великой Отечественной войны.
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