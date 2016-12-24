В Саранске иномарка на мосту протаранила «Гранту»

По информации Госавтоинспекции республики, 12 мая в 18.35 на путепроводе через реку Инсар по ул. Севастопольской в Саранске 36-летний водитель автомашины «Фольксваген Поло», по предварительным данным, проявил невнимательность и совершил столкновение с впереди стоявшей автомашиной «Лада Гранта».

В результате ДТП 22-летняя пассажирка «Гранты» с различными травмами доставлялась в лечебное учреждение, откуда после оказания помощи была отпущена домой с рекомендованным амбулаторным лечением.

По данным Госавтоинспекции, оба водителя находились в трезвом состоянии.