В Саранске иномарка на мосту протаранила «Гранту»

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В Мордовии запустили первый в России завод по производству гибких солнечных модулей
По информации Госавтоинспекции республики, 12 мая в 18.35 на путепроводе через реку Инсар по ул. Севастопольской в Саранске 36-летний водитель автомашины «Фольксваген Поло», по предварительным данным, проявил невнимательность и совершил столкновение с впереди стоявшей автомашиной «Лада Гранта».
В результате ДТП 22-летняя пассажирка «Гранты» с различными травмами доставлялась в лечебное учреждение, откуда после оказания помощи была отпущена домой с рекомендованным амбулаторным лечением.
По данным Госавтоинспекции, оба водителя находились в трезвом состоянии.
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В Мордовии запустили первый в России завод по производству гибких солнечных модулей
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