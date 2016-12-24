В Саранске проведут фестиваль школ креативных индустрий

Школы креативных индустрий – это современные образовательные центры для молодого поколения, где ребята в возрасте от 12 до 17 лет изучают звукорежиссуру и видеопроизводство, дизайн и 3D-графику, интерактивные и цифровые технологии.

20 мая на базе Саранского музыкального училища им. Л.П. Кирюкова впервые пройдет фестиваль региональных школ креативных индустрий «Гравитация».

На площадке будут представлены три школы Мордовии. В программе заявлены мастер–классы, игровые и интеллектуальные игры, концерт, площадка «Виртуальная реальность», фотовыставка работ и другие активности.

Начало в 16.00. Вход свободный