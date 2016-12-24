В Рузаевке благоустраивают две общественные территории

В Мордовии проводится комплексное развитие населенных пунктов, благоустройство парков, скверов, аллей и других общественных пространств. Эта работа ведется в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Так, в Рузаевке в этом году благоустраивают сразу две общественные территории – привокзальную площадь и пустырь по улице 40 лет Победы.

В прошлом году привокзальная площадь стала победителем Всероссийского рейтингового голосования. Строители уже ведут там работу. Планируется, что пространство полностью преобразится ко Дню города. Общественная территория станет современной и функциональной. Свое место найдут зеленая зона, живая изгородь и качели. На площади разместят Доску почета.

На пустыре по улице 40 лет Победы будет реализован проект «Энергия спорта». Он стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2025 году. Заброшенный участок превратиться в комфортное пространство, которое украсят новые арт-объекты. Кроме того, там проложат велосипедные дорожки, установят сцену и амфитеатр, создадут удобную зону для выгула собак.

В реализуемых проектах постарались учесть все пожелания жителей города железнодорожников.