В Саранске пенсионерка ответит в суде за покушение на дачу взятки ради внука

По информации Следственного комитета по РМ, в декабре прошлого года 67–летняя обвиняемая решила помочь своему внуку со сдачей экзамена на право управления транспортным средством. За решение вопроса она передала посреднику 140 тысяч рублей, которые якобы должны были пойти в качестве взятки сотруднику Госавтоинспекции.

Но посредник деньги просто прикарманил и потратил на личные нужды, поэтому довести свои преступные намерения до конца пенсионерка не смогла по независящим от нее обстоятельствам.

В свою очередь, обманом завладевший деньгами мужчина будет держать ответ по обвинению в мошенничестве. По данным следствия, при схожих обстоятельствах он также похитил денежные средствах у четырех жителей республики - всего на общую сумму более 400 тысяч рублей.