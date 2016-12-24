Молодежь Мордовии приглашают к участию в форуме «иВолга»

«Это наше достояние!»
В Мордовии состоялся концерт Объединенного Симфонического оркестра под руководством Валерия Гергиева
Молодежный форума ПФО «иВолга» более 10 лет собирает ярких представителей молодежи со всей страны. В этом году он пройдет с 24 по 29 июля на Мастрюковской поляне в Самарской области и объединит 1 400 участников в возрасте от 14 до 35 лет.
В этом году форум включает в себя семь профилей и основную тематику - развитие Движения Первых в регионах России:
- «Наука»
- «IT и цифровые технологии»
- «Патриотизм»
- «Культура и искусство»
- «Служба спасения»
- «Промышленный комплекс»
- «Управление»
Традиционно на форуме пройдет грантовый конкурс. Каждый участник сможет подать заявку, презентовать свою идею и получить финансовую поддержку на реализацию проекта.
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В Мордовии состоялся концерт Объединенного Симфонического оркестра под руководством Валерия Гергиева
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