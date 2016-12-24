В Мордовии добровольно сданное охотничье оружие отправят бойцам СВО

В Центре лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по РМ состоялась очередная передача охотничьего длинноствольного оружия в воинские части Министерства обороны Российской Федерации.

В этот раз для нужд бойцов двух воинских частей на передовую отправились 29 охотничьих ружей и более 700 патронов к ним. Опыт специальной военной операции показал, что охотничье оружие хорошо зарекомендовало себя в борьбе с беспилотными летательными аппаратами.

Среди передавших оружие - депутат Госсобрания РМ Николай Чалов.

«В настоящее время вся наша страна помогает нашим военнослужащим во имя победы. Для меня большая честь, что я тоже могу поучаствовать в достижении общей цели. Я надеюсь, что переданное мною оружие будет служить нашим бойцам верой и правдой» - отметил Николай Чалов.

Управление Росгвардии по РМ напоминает, что сотрудники территориальных подразделений лицензионно-разрешительной работы силового ведомства помогают гражданам с составлением всей необходимой документации (договор пожертвования, акт приема-передачи) при обращении о добровольной сдаче оружия.