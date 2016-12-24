В Мордовии добровольно сданное охотничье оружие отправят бойцам СВО

«Олимпиада заканчивается, а дружба только начинается»
Команда Мордовии победила на юбилейной Интеллектуальной олимпиаде «IQ ПФО»
В Центре лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по РМ состоялась очередная передача охотничьего длинноствольного оружия в воинские части Министерства обороны Российской Федерации.
В этот раз для нужд бойцов двух воинских частей на передовую отправились 29 охотничьих ружей и более 700 патронов к ним. Опыт специальной военной операции показал, что охотничье оружие хорошо зарекомендовало себя в борьбе с беспилотными летательными аппаратами.
Среди передавших оружие - депутат Госсобрания РМ Николай Чалов.
«В настоящее время вся наша страна помогает нашим военнослужащим во имя победы. Для меня большая честь, что я тоже могу поучаствовать в достижении общей цели. Я надеюсь, что переданное мною оружие будет служить нашим бойцам верой и правдой» - отметил Николай Чалов.
Управление Росгвардии по РМ напоминает, что сотрудники территориальных подразделений лицензионно-разрешительной работы силового ведомства помогают гражданам с составлением всей необходимой документации (договор пожертвования, акт приема-передачи) при обращении о добровольной сдаче оружия.
Поделиться в соц. сетях:
Команда Мордовии победила на юбилейной Интеллектуальной олимпиаде «IQ ПФО»
В Саранске заложили аллею в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне
В г. Ковылкино открыли стелу памяти уроженцам района, погибшим в ходе СВО
В Мордовии состоялся концерт Объединенного Симфонического оркестра под руководством Валерия Гергиева
В Мордовии запустили первый в России завод по производству гибких солнечных модулей