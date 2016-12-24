В Мордовии транзитные граждане Узбекистана попались на нарушениях миграционного законодательства

По информации МВД по РМ, в ночь на 6 мая на федеральной трассе М-5 «Урал» в Зубово-Полянском районе наряд ДПС совместно с сотрудниками Росгвардии остановили автомашину «Шевроле Кобальт» под управлением 30-летнего гражданина Республики Узбекистан. Мужчина перевозил троих соотечественников.

В ходе проверки документов было установлено, что пассажиры «Шевроле» уклоняются от выезда за пределы Российской Федерации. Тогда водитель автомашины предложил сотрудникам полиции 3 тысячи рублей за дальнейшее беспрепятственное передвижение с земляками без составления протоколов.

Несмотря на неоднократные предупреждения об уголовной ответственности за дачу взятки должностному лицу, гражданин Узбекистана не оставлял попыток решить вопрос за деньги. Инспектор ДПС доложил о данном факте в дежурную часть, на место была вызвана следственно-оперативная группа.

На пассажиров иномарки составили административные материалы за нарушения миграционного законодательства. Им было назначено наказание в виде штрафов в размере по 2 тысячи рублей каждому с административным выдворением за пределы РФ.

Водитель также был привлечен к административной ответственности по ч. 3 ст. 18.9 КоАП РФ и заплатит штрафы на общую сумму в 6 тысяч рублей. По факту покушения на мелкое взяточничество в его отношении проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.