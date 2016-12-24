В Мордовии 18-летний водитель угробил в ДТП пассажирку мотоблока

Репортер

По информации Госавтоинспекции республики, 9 мая в Чамзинском районе в 2:30 на автодороге «Саранск – Сурское – Ульяновск» не имеющий водительских прав 18-летний молодой человек за рулем автомашины «ВАЗ-2112», по предварительным данным, не рассчитал безопасную скорость движения, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с мотоблоком «Варяг-МБ703Р - Урал» под управлением 45-летнего мужчины, который двигался во встречном направлении.

После ДТП водитель «ВАЗ-2112» скрылся, впоследствии был разыскан. В результате происшествия 54-летняя пассажирка мотоблока от полученных травм скончалась в лечебном учреждении.

По данным Госавтоинспекции, оба водителя находились в трезвом состоянии. На виновника аварии составили несколько административных материалов.  

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